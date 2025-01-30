Анчелотти: В новой Лиге чемпионов слишком много матчей

Наставник мадридского «Реала»оценил новый формат Лиги чемпионов сезона-2024/25. По словам специалиста, команды играют слишком много матчей.

«Новый формат? Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Нам нужно исключать игры, а не добавлять новые. Нравится мне этот формат или нет — значения не имеет, ведь чудовищно игр много… Надо принять эту Лигу чемпионов и идти дальше», — приводит слова Анчелотти Marca.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Реал» финишировал на 11-м месте и не смог выйти напрямую в 1/8 финала. В связи с этим в стыковом раунде плей-офф подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча либо с «Селтиком», либо с «Манчестер Сити». Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов пройдет 31 января.