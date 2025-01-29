Черышев: «Спартак» допустит ошибку, если отпустит Угальде

Российский специалиствыразил мнение, что «Спартак» допустит ошибку, если отпустит форварда

Ранее сообщалось, что Угальде может перейти в лондонский «Арсенал».

«Угальде в последнее время является лидером "Спартака", он много забивает. Вспомните, как этот нападающий играл, когда только пришёл, и посмотрите, как он играет сейчас. У него появилось взаимопонимание с партнёрами, он наладил с ними взаимодействия.

Конечно, "Спартак" многое потеряет, если расстанется с ним. Как минимум, потому что сменщику Угальде тоже понадобится время на адаптацию», — приводит слова Черышева «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Угальде провел 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал три голевые передачи. Контракт с футболистом истекает в июне 2028 года.