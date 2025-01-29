Агент Сафонов: «Динамо» все правильно делает в ситуации с Бителло

Футбольный агентвысказался по поводу ситуациис московским «Динамо».

Ранее игрок не хотел возвращаться в расположение московского клуба. Также стало известно, что «Динамо» согласилось продать Бителло в бразильский «Ботафого» за 18 млн евро.

«Московское "Динамо" все правильно делает в ситуации с Бителло, клуб хочет выручить за игрока серьезные деньги. Надо понимать, что сейчас футбол — это бизнес, Криштиану Роналду тоже продавали.

В целом это большой прокол агентов Бителло. Представитель должен приезжать и общаться, пока игрок тренируется. Сейчас же ситуация непонятная, игрок с опозданием, но все‑таки приехал на сбор. Бителло — неплохой футболист, но незаменимых нет. К тому же трансферное окно закрывается в феврале, надо что‑то решать», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне игрок в 15 матчах РПЛ забил один гол и сделал 8 ассистов.