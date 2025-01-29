ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер НкункуНеделя на побег. Нкунку, Рашфорд и еще восемь изгоев АПЛ, которым надо успеть сменить клуб
    Все новости спорта

    Агент Сафонов: «Динамо» все правильно делает в ситуации с Бителло

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу ситуации Бителло с московским «Динамо».

    Бителло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бителло

    Ранее игрок не хотел возвращаться в расположение московского клуба. Также стало известно, что «Динамо» согласилось продать Бителло в бразильский «Ботафого» за 18 млн евро.

    «Московское "Динамо" все правильно делает в ситуации с Бителло, клуб хочет выручить за игрока серьезные деньги. Надо понимать, что сейчас футбол — это бизнес, Криштиану Роналду тоже продавали.

    В целом это большой прокол агентов Бителло. Представитель должен приезжать и общаться, пока игрок тренируется. Сейчас же ситуация непонятная, игрок с опозданием, но все‑таки приехал на сбор. Бителло — неплохой футболист, но незаменимых нет. К тому же трансферное окно закрывается в феврале, надо что‑то решать», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне игрок в 15 матчах РПЛ забил один гол и сделал 8 ассистов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Победит ли «Ливерпуль» в Нидерландах?
  • ПСВ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Обойдет ли «Барселона» «Ливерпуль»?
  • «Барселона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.95
  • Экспресс дня 29 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Айнтрахт Фр
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры