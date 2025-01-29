Литвинов: Деньги иногда мешают молодым футболистам

Полузащитник «Спартака»поделился мнением о проблемах молодых футболистов.

«Гаджеты правда очень сильно мешают. У нас не было такой возможности, условно, прийти в компьютерный клуб и поиграть. Не было такого интереса и такого ажиотажа, учитывая, что в социальных сетях это все рекламируется и все это пропагандируют. Поэтому я думаю, это одна из основных проблем.

Раньше какой интерес был у всех детей? Выйти на футбольную площадку, зимой на хоккейную.

У меня не было в детстве гаджета. И в 2012-м у меня не было айфона. В 2015-м, может, и был уже.

У меня не было особо никаких гаджетов, учитывая, что у родителей не было возможности купить. Не было такого интереса ко всему этому. Первые гаджеты, когда появлялись кнопочные телефоны, на них можно было поиграть. Мы жили в Воронеже. Особо не было возможности у всех купить детям. И никто не видел в этом смысла, наверное. Потому что по обычному кнопочному телефону мог позвонить и сказать, что я там.

Что нужно сделать, чтобы не упустить свой талант? Основное это не отвлекаться на все остальное, что не связано с футболом. И верить, что скоро все получится и все наладится в стране.

Какие факторы могут мешать? Деньги, какие-то интересы другие, которые мешают футболу. Мешает режиму, мешает профессионализму твоему.

В Премьер-лиге не встречал сверстников, которые часто сидят в баре. Я не знаю. Я не отвечаю за всех, но у нас в команде точно нет таких. Понятное дело, кто-то может отдохнуть во время отпуска, во время выходного. Но так в основном все это понимают и у нас есть штрафы. Все следят за этим.

Могу сказать, что многие ребята, которые закончили с футболом, это как раз им помешало. Я помню очень много талантливых ребят. В Воронеже у меня талантливые ребята были. По рассказам друзей, были супермегаталантливые, от которых все ждали только достижения огромных высот. Получилось так, что на них повлияло это», — сказал Литвинов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.