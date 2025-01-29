Левандовский: Я счастлив в «Барселоне» и не рассматриваю другие команды

Форвардвысказался о своем будущем в каталонской команде.

Ранее была информация, что в услугах польского нападающего заинтересованы в Саудовской Аравии.

«Я горжусь своим возрастом — мне уже 37 лет, и я не стыжусь этого. Я нахожусь там, где хочу быть, и моя цель — доказать, что возраст — это всего лишь цифра. Я все еще способен добиваться тех же успехов, что и несколько лет назад.

У меня есть огромное желание продолжать играть, и улыбка, с которой я выхожу на тренировки и матчи, не сходит с моего лица. Я все так же стремлюсь соревноваться и завоевывать новые трофеи.

Я чувствую себя прекрасно в "Барселоне" — как в клубе, так и среди болельщиков. Я счастлив здесь и не рассматриваю другие места, где мог бы играть», — цитирует Левандовского Polsat Sport.