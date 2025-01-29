Генич: Соболев на сборах делает то, что должен делать

Футбольный комментаторвысказался об игре форварда «Зенита»в товарищеских матчах во время зимней паузы.

«Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах в соревновательный период. Идёт подготовка к весенней части сезона, если Соболев продолжит так забивать в зимнюю паузу, это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе "Зенита" весной.

Единственное, что может сложиться, — это тяжёлая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечёт использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. "Зениту" есть над чем подумать. А то, что Соболев работает и должен забивать на сборах, в этом сомнений не было и это совершенно не удивляет. Он делает то, что должен», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Ранее Соболев отличился за сине-бело-голубых во втором товарищеском матче подряд. Александр забил по голу в играх с московским «Динамо» (1:3) и сборной Иордании (1:0).