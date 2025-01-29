Черданцев: Селихову надо играть, а то просидел бы в запасе до конца карьеры

Комментатор «Матч ТВ»высказался об уходеиз

«Селихов не был основным вратарем, а держать такого квалифицированного голкипера в качестве запасного — слишком жирно. Либо у тебя выбор в пользу Александра Максименко, либо в пользу Селихова. Держать обоих неразумно, это не "Реал".

Далеко не во всех топ‑клубах есть два одинаково сильных вратаря. Селихов и Максименко — равные вратари, так и было, когда они играли по очереди. Вполне логично, что тренерский штаб делает выбор в пользу Максименко. К нему вопросов как к первому номеру нет. Да и самому Селихову надо играть, а то просидел бы в запасе до конца карьеры», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Напомним, клуб и 30‑летний голкипер расторгли контракт по соглашению сторон. Теперь он является свободным агентом.