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    Черданцев: Селихову надо играть, а то просидел бы в запасе до конца карьеры

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    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об уходе Александра Селихова из «Спартака».

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Селихов не был основным вратарем, а держать такого квалифицированного голкипера в качестве запасного — слишком жирно. Либо у тебя выбор в пользу Александра Максименко, либо в пользу Селихова. Держать обоих неразумно, это не "Реал".

    Далеко не во всех топ‑клубах есть два одинаково сильных вратаря. Селихов и Максименко — равные вратари, так и было, когда они играли по очереди. Вполне логично, что тренерский штаб делает выбор в пользу Максименко. К нему вопросов как к первому номеру нет. Да и самому Селихову надо играть, а то просидел бы в запасе до конца карьеры», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

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