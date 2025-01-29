Касильяс: Как болельщик «Реала» я бы хотел, чтобы Винисиус остался в Мадриде

Экс-голкипервысказался о возможном уходе нападающего «сливочных»в один из клубов Саудовской Аравии.

«Как болельщик "Реала" я бы хотел, чтобы Винисиус остался в Мадриде. С тех пор как он приехал, он очень изменился. Сначала Вини был источником смеха и издевательств, а теперь он один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он останется таким же.

Винисиус, Мбаппе и Беллингем — это три столпа клуба. И они должны продолжать играть исключительно и продвигать "Реал" на вершину», — приводит слова Касильяса Madrid Universal.

Ранее сообщалось о том, сколько денег готовы предложить Винисиусу клубы из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.