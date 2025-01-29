Аморим: Мы больше расстроены и злы, но мы знаем, куда идти

Главный тренервысказался о текущем положении дел в команде.

«Сейчас нет смысла смотреть на турнирную таблицу Премьер-лиги, потому что мы не на вершине и не на верхних позициях. Нужно осознавать контекст. Я смотрю не на позицию в таблице, а на то, что делает команда, что нам нужно улучшить.

Главное, чтобы у нас было четкое представление того, что мы хотим сделать, и четкий путь к этому. Даже в сложные времена мы не теряемся. Возможно, мы больше расстроены и злы, но мы знаем, куда идти.

Чувствовать поддержку болельщиков, несмотря на плохие результаты, — признак того, что мы что-то делаем хорошо», — приводит слова Аморима ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.