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    Семшов: «Зениту» нужно брать правого защитника

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    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов отметил, что «Зениту» стоит усилиться. По его мнению, питерскому клубу нужен правый защитник.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Питерскому "Зениту" кровь из носа нужно брать правого защитника, потому что это проблемная позиция после травмы Караваева. Никого на эту позицию нет, кроме Мантуана.

    Может быть, нужен игрок даже не обязательно с российским паспортом. Главное найти квалифицированного футболиста», — сказал Семшов «СЭ».

    Ранее 29-летнему Караваеву диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Футболист получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев.

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    В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

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