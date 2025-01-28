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    Николич — о трансферных планах ЦСКА: Ожидаю хороших новостей в ближайшее время

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о работе клуба на трансферном рынке.

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «До сих пор никого нет. Посмотрим, что будет. Парни здесь (на сборах) тренируются, стараются, борются за свою позицию в команде. Это надо уважать. Посмотрим, что у нас получится по трансферам в это окно.

    Возможности есть, клуб занимается этим, но уже работает фактор времени. Не надо его больше терять, потому что времени с 9 декабря прошло слишком много. Ожидаю хороших новостей в ближайшее время», — рассказал Николич «Матч ТВ».

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  • 24/01/2025

    • Ранее сообщалось о том, что ФИФА сняла трансферный бан с ЦСКА.

    После 18-и туров в российской Премьер-лиге армейцы занимают 6-е место в таблице с 31-м очком в активе.

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