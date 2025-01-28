Генич: Голы Соболева в спаррингах ни о чем не говорят

Комментаторвысказался о голах форвардав товарищеских матчах на сборах.

«Это ни о чем не говорит. Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах в соревновательный период. Идет подготовка к весенней части сезона, если Соболев продолжит так забивать в зимнюю паузу, это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе "Зенита" весной.

Единственное, что может сложиться, — это тяжелая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечет использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. "Зениту" есть над чем подумать. А то, что Соболев работает и должен забивать на сборах, в этом сомнений не было и это совершенно не удивляет. Он делает то, что должен», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Соболев в текущем сезоне РПЛ пока что так и не смог поразить ворота соперников.