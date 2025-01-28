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    Генич: Голы Соболева в спаррингах ни о чем не говорят

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о голах форварда «Зенита» Александра Соболева в товарищеских матчах на сборах.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Это ни о чем не говорит. Соболев и до этого забивал в товарищеских матчах в соревновательный период. Идет подготовка к весенней части сезона, если Соболев продолжит так забивать в зимнюю паузу, это не гарантирует автоматически ему места в стартовом составе "Зенита" весной.

    Единственное, что может сложиться, — это тяжелая травма Славы Караваева. Если раньше это была российская позиция, то сейчас травма обязывает клуб либо искать российского защитника, либо использовать там Мантуана или Эраковича. Это повлечет использование россиянина впереди. Это может быть как Мостовой, так Глушенков или Соболев. "Зениту" есть над чем подумать. А то, что Соболев работает и должен забивать на сборах, в этом сомнений не было и это совершенно не удивляет. Он делает то, что должен», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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    Напомним, что Соболев в текущем сезоне РПЛ пока что так и не смог поразить ворота соперников.

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