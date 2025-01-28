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    Флик: Для меня Ла Лига — самое важное, что «Барселона» может выиграть

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу важности турниров для каталонцев.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Для меня Ла Лига — самое важное, что "Барселона" может выиграть, мы стремимся к ней весь сезон. Посмотрим, что произойдет.

    Суперкубок, Кубок Испании или Лига чемпионов — это тоже то, чего мы хотим. Лигу чемпионов выиграть сложнее всего, потому что там много сильных команд.

    Завтра мы хотим победить и занять наилучшее место на этом этапе», — цитирует Флика As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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