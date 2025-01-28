Флик: Для меня Ла Лига — самое важное, что «Барселона» может выиграть

Главный тренердал комментарий по поводу важности турниров для каталонцев.

«Для меня Ла Лига — самое важное, что "Барселона" может выиграть, мы стремимся к ней весь сезон. Посмотрим, что произойдет.

Суперкубок, Кубок Испании или Лига чемпионов — это тоже то, чего мы хотим. Лигу чемпионов выиграть сложнее всего, потому что там много сильных команд.

Завтра мы хотим победить и занять наилучшее место на этом этапе», — цитирует Флика As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.