Карвахаль: Мбаппе — один из лучших в мире, если не лучший

Защитниквысказался об игре нападающего командыв нынешнем сезоне.

«Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать.

Является ли он лучшим игроком в мире, узнаем в конце этого сезона, потому что командные успехи имеют большое значение. Это важный момент. Но он в тройке лучших.

Килиан — лидер. Он один из лучших в мире, если не лучший. Он присоединился к команде и стал еще одним из нас. Фантастический парень. Такое ощущение, что он в "Реале" уже пять или шесть лет», — сказал Карвахаль As.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 19 матчей в рамках Примеры, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.