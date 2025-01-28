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    Карвахаль: Мбаппе — один из лучших в мире, если не лучший

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    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался об игре нападающего команды Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать.

    Является ли он лучшим игроком в мире, узнаем в конце этого сезона, потому что командные успехи имеют большое значение. Это важный момент. Но он в тройке лучших.

    Килиан — лидер. Он один из лучших в мире, если не лучший. Он присоединился к команде и стал еще одним из нас. Фантастический парень. Такое ощущение, что он в "Реале" уже пять или шесть лет», — сказал Карвахаль As.

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