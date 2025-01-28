Бителло и Чавес проходят медосмотр в Москве

Хавбеки «Динамо»проходят медосмотр в Москве.

«Действительно, Бителло и Луис Чавес сегодня, 28 января, проходят в Москве медосмотр, который остальные футболисты "Динамо" проходили 13-14 января», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Изначально Бителло не явился на сборы московского клуба. Футболист принял решение вернуться после того, как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком.

В текущем сезоне Бителло в 21-м матче забил один гол и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Луис Чавес отыграл 18 матчей в текущем сезоне за бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.