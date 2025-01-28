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    Бителло и Чавес проходят медосмотр в Москве

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    Хавбеки «Динамо» Луис Чавес и Бителло проходят медосмотр в Москве.

    Бителло
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    Бителло

    «Действительно, Бителло и Луис Чавес сегодня, 28 января, проходят в Москве медосмотр, который остальные футболисты "Динамо" проходили 13-14 января», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

    Изначально Бителло не явился на сборы московского клуба. Футболист принял решение вернуться после того, как «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что не дает согласие на переговоры с игроком.

    В текущем сезоне Бителло в 21-м матче забил один гол и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

    Луис Чавес отыграл 18 матчей в текущем сезоне за бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал два результативных паса.

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