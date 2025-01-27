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    Семак: На данном этапе в поражениях нет ничего страшного

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражения от московского «Динамо» (1:3) и армянского «Ноа» (1:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Когда планировали две встречи, мы всё-таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, пришлось сложно ребятам — по полному матчу провести. У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первой, и во второй встрече все живы-здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

    Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативное — это травмы. У Славы Караваева достаточно серьёзная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний — две травмы. У остальных игроков — микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Глушенков получил небольшое незначительное повреждение, поэтому поберегли этих ребят. Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше и мы будем больше играть. Тот объём общей работы, которая была запланирована, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Напомним, что «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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