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    Луис Энрике: Очень обрадовался, что «Зенит» был заинтересован в моих услугах

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    Новичок «Зенита» Луис Энрике отметил, как узнал об интересе сине-бело-голубых. Также форвард высказался о популярности питерского клуба в Бразилии.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что "Зенит" очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что "Зенит" — это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о "Зените" многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе — значит, говорят о "Зените".

    При этом я и сам, конечно, знал, что в команде много качественных игроков: и россиян, и иностранцев. А значит, это упростит процесс адаптации. В итоге решение принял незамедлительно. Конечно же, обсудив всё со своей семьёй», — приводит слова Энрике «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» объявил о переходе бразильца Луиса Энрике 20 января. Питерский клуб после 18 туров идет вторым в таблице. Клуб записал в актив 39 очков.

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