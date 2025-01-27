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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    ЦСКА сообщил о начале второго зимнего сбора

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    В ЦСКА объявили о начале второго зимнего сбора. Сегодня, 27 января, команда Марко Николича отправилась в Абу-Даби.

    Тренер ЦСКА Марко Николич
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    Тренер ЦСКА Марко Николич

    «Состав игроков остаётся прежним, за исключением плановой замены двух молодых футболистов: вместо Ивана Ананьева и Амирхоссейна Риванди к основной команде присоединились игроки молодёжки Александр Вакулич и Артём Сериков. Вакулич — чемпион МФЛ сезона-2024, лучший ассистент и игрок ЮФЛ-1 сезона-2023, а Сериков — лучший бомбардир и игрок по системе "гол+пас" прошлого сезона ЮФЛ-1», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

    После 18 туров ЦСКА находится на шестом месте. У команды 31 очко.

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    В 19-м туре армейцы 1 марта сыграют в гостях с «Зенитом». Встреча начнется в 16:30 мск.

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