Аршавин: У Клаудиньо было давно желание уйти, но не всегда были хорошие сделки

Бывший футболист сборной Россиивысказался об уходеиз

«Клаудиньо — суперигрок, но то, как он играл в последнее время… Мне кажется, это тормозило игру "Зенита" в контексте того, что у него всё равно было много мяча, а он играл глубоко и медленно развивал атаки. У него было давно желание уйти, но не всегда были хорошие сделки», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, что Клаудиньо теперь стал футболистом катарского «Аль-Садда».

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел за «Зенит» 16 матчей в рамках чемпионата России и отметился 5-ю результативными передачами.