Дуглас Сантос — про Луиса Энрике: Он выкладывается на полную, я это вижу

Защитникрассказал об адаптации новичка команды

«Слава богу, мне кажется, любому игроку достаточно легко адаптироваться в "Зените". В команде все профессионалы, все друг другу помогают — это упрощает процесс адаптации.

Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Он выкладывается на полную, я это вижу. Всё это здорово. Ждём от него, что он также добавит качества и в тренировочном процессе, и когда начнутся официальные игры», — приводит слова Сантоса пресс-служба «сине-бело-голубых» на официальном сайте.

Напомним, что «Зенит» приобрел Луиса Энрике у «Ботафого» за 35 млн. евро. Бразилец уже присоединился к «сине-бело-голубым» на зимних сборах.