ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    БителлоЗатянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы
  • 14:46
    • Синнер выиграл Australian Open, уверенно победив Зверева в финале
  • 13:31
    • Бителло присоединился к «Динамо» на зимнем сборе в Катаре
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос — про Луиса Энрике: Он выкладывается на полную, я это вижу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал об адаптации новичка команды Луиса Энрике.

    Дуглас Сантос — капитан «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос — капитан «Зенита»

    «Слава богу, мне кажется, любому игроку достаточно легко адаптироваться в "Зените". В команде все профессионалы, все друг другу помогают — это упрощает процесс адаптации.

    Луис Энрике тренируется здорово и показывает, на что способен. Он выкладывается на полную, я это вижу. Всё это здорово. Ждём от него, что он также добавит качества и в тренировочном процессе, и когда начнутся официальные игры», — приводит слова Сантоса пресс-служба «сине-бело-голубых» на официальном сайте.

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
  • Обладатель Кубка Либертадорес перебрался в стан «сине-бело-голубых»
  • 22/01/2025

    • Напомним, что «Зенит» приобрел Луиса Энрике у «Ботафого» за 35 млн. евро. Бразилец уже присоединился к «сине-бело-голубым» на зимних сборах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сумеет ли «Интер» разгромить «Лечче»?
  • «Лечче» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Зенит — Ноа
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 17:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры