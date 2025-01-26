Мбаппе: Если я стану лучшим бомбардиром — отлично, но победа в Ла Лиге — самое главное

Нападающийвысказался о борьбе за лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

Напомним, что французский форвард оформил хет-трик в ворота «Вальядолида» (3:0) в матче 21-го тура Примеры.

«Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Это было бы очень хорошо, но и я должен помочь им и всей команде. Больше всего мы хотим, чтобы "Реал" побеждал.

Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, я уже был им много раз в своей карьере, но счастливее меня делают титулы. В конце концов, победа в Ла Лиге — это самое главное», — приводит слова Мбаппе AS.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Реал» 19 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Мбаппе занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лидерство форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому.