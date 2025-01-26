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    Кечинов: Дебют Хусанова за «Ман Сити» — удивительное событие

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    Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал первый матч Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити» в АПЛ.

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    «Конечно, дебют Хусанова за "Манчестер Сити" — удивительное событие. Это первый игрок из Узбекистана в таком топовом клубе, одном из лучших в мире. Но есть и другие, которые сейчас играют в европейских и азиатских чемпионатах. Футбол в Узбекистане на очень приличном уровне, хорошая сборная.

    Раз футбол в стране прогрессирует, мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах», — сказал Кечинов «Чемпионату».

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