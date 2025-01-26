Кечинов: Дебют Хусанова за «Ман Сити» — удивительное событие

Бывший нападающий московского «Спартака»прокомментировал первый матчза «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Конечно, дебют Хусанова за "Манчестер Сити" — удивительное событие. Это первый игрок из Узбекистана в таком топовом клубе, одном из лучших в мире. Но есть и другие, которые сейчас играют в европейских и азиатских чемпионатах. Футбол в Узбекистане на очень приличном уровне, хорошая сборная.

Раз футбол в стране прогрессирует, мы должны видеть больше игроков из Узбекистана в топ-клубах», — сказал Кечинов «Чемпионату».

Кечинов родился в Ташкенте и до перехода в «Спартак» выступал за «Пахтакор». 20-летний Хусанов в январе подписал контракт с «Ман Сити», перейдя из французского «Ланса».