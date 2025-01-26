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    Гвардиола: Мы устали, потому что у нас возрастная команда

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Челси» (3:1) высказался о положении дел в команде.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы устали, потому что у нас возрастная команда. У нас был тяжелый отрезок, мы сыграли с "Ипсвичем", три дня назад выступили в Париже, это очень большая физическая нагрузка.

    В последнее время у нас были сложности, это очень тяжелый сезон. Большинство футболистов в этой команде уже 8-9 лет, и я не изменю свое мнение о них за два месяца.

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    • Надо понять, что того, что мы делаем, недостаточно. Я прошу футболистов проявить себя — и они это сделали. Мы создали достаточно много моментов для того, чтобы забить, и я очень доволен победой.

    Если мы не делаем передач, то становимся одной из худших команд в АПЛ. Нам нужен мяч, чтобы выживать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

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