Гвардиола: Мы устали, потому что у нас возрастная команда

Главный тренерпосле победы над(3:1) высказался о положении дел в команде.

«Мы устали, потому что у нас возрастная команда. У нас был тяжелый отрезок, мы сыграли с "Ипсвичем", три дня назад выступили в Париже, это очень большая физическая нагрузка.

В последнее время у нас были сложности, это очень тяжелый сезон. Большинство футболистов в этой команде уже 8-9 лет, и я не изменю свое мнение о них за два месяца.

Надо понять, что того, что мы делаем, недостаточно. Я прошу футболистов проявить себя — и они это сделали. Мы создали достаточно много моментов для того, чтобы забить, и я очень доволен победой.

Если мы не делаем передач, то становимся одной из худших команд в АПЛ. Нам нужен мяч, чтобы выживать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.