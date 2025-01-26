Фернандеш: Для того, чтобы играть в «Манчестер Юнайтед» нужно иметь яйца

Полузащитникрассказал о том, каково выступать за «красных дьяволов».

«Реальность такова: для того, чтобы играть в "Манчестер Юнайтед", нужно иметь яйца. Необходимо чувствовать, что в каждый момент каждой игры есть шанс вернуться на те позиции, на которых мы заслуживаем находиться.

К сожалению, в нынешнем сезоне у нас было слишком много взлётов и падений. Каждый раз, когда, как казалось, мы достигали цели, снова получали удары и падали», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

После 22-х туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 26-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «красных дьяволов» 21 матч в рамках чемпионата Англии, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.