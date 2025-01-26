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    Араз-Нахчыван — Нефтчи: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 15:00 мск. 26.01.2025 в Премьер-лиге Азербайджана начнется футбольный матч между командами Араз-Нахчыван и Нефтчи. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Араз-Нахчыван — Нефтчи обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Араз-Нахчыван — Нефтчи довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Нефтчи — Араз-Нахчыван 0:1.

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