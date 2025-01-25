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    Салах: Нужно выиграть АПЛ еще раз, пока я, ван Дейк, Трент и Алисон не ушли

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своих ближайших карьерных планах.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Моей мотивацией в этом году является завоевание трофеев и возможность сыграть важную роль в победе, особенно в английской Премьер-лиге.

    В команде остались я, Вирджил, Трент, Алисон, Джо и Эндрю Робертсон, то есть пять или шесть игроков. Поэтому я думаю, что нужно выиграть ещё один трофей, прежде чем мы все уйдём. Нам удалось завоевать почти всё, но в АПЛ мы победили только раз. Надеюсь, сможем сделать это дважды, было бы здорово», — приводит слова Салаха TEAMtalk.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» в настоящий момент уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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