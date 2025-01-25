Сесар Навас: Единственная цель «Спартака» — выиграть чемпионат

Экс-футболистрассказал о перспективахв нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Единственная цель, которую такой клуб, как "Спартак", может преследовать каждый сезон, — это победа в чемпионате.

"Спартак" — клуб с достаточным экономическим, ресурсным и инфраструктурным потенциалом, чтобы понимать, что единственная цель — выиграть чемпионат. Кроме того, исторически так было всегда. Безусловно, это цель каждого сезона», — сказал Навас Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.