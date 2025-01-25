Луис Энрике: В «Зените» хочу показать наилучший результат

Форвард «Зенита»высказался о переходе в питерский клуб. Ранее нападающий играл за «Ботафого».

«Я отлично провёл 2024 год в "Ботафого" и, обсудив всё с семьёй, решил, что пришло время для переезда в "Зенит". Знал, что "Зенит" очень хочет, чтобы я приехал, хочет видеть меня в Петербурге, он ясно и чётко обозначил это. Само собой, это вызвало во мне взаимный интерес.

Когда тобой настолько заинтересованы, ты готов отдать на поле все силы, чтобы показать наилучший результат», — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение Энрике с «Зенитом» рассчитано на четыре года с опцией продления на один сезон.