Луис Энрике готов стать «Королем РПЛ»

Полузащитникзаявил, что приложит максимум усилий, чтобы получить звание «Короля РПЛ».

В профиле в социальной сети у футболиста указано «Король Америки».

«Готов ли стать "Королем Российской Премьер-лиги"? Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать всё, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России», — цитирует Луиса Энрике пресс‑служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» приобрел у «Ботафого» бразильского полузащитника за 35 млн. евро. В 2024-м году Луис Энрике провел 35 матчей в рамках чемпионата Бразилии, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.