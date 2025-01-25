ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
    Все новости спорта

    Луис Энрике готов стать «Королем РПЛ»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Полузащитник «Зенита» Луис Энрике заявил, что приложит максимум усилий, чтобы получить звание «Короля РПЛ».

    Луис Энрике — новичок «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике — новичок «Зенита»

    В профиле в социальной сети у футболиста указано «Король Америки».

    «Готов ли стать "Королем Российской Премьер-лиги"? Да, конечно! Буду работать на максимум для этого, буду делать всё, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России», — цитирует Луиса Энрике пресс‑служба «Зенита».

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
  • Обладатель Кубка Либертадорес перебрался в стан «сине-бело-голубых»
  • 22/01/2025

    • Напомним, что «Зенит» приобрел у «Ботафого» бразильского полузащитника за 35 млн. евро. В 2024-м году Луис Энрике провел 35 матчей в рамках чемпионата Бразилии, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Лидер Западной конференции вернется на путь победителей
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры