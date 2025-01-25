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    Гвардиола: За последние пять лет мы занимаем 11-е место по чистым тратам

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу возможного усиления команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я знаю, что люди говорят: "Ах, им придется снова покупать". Все команды, которые добиваются успеха, выходят на рынок. Каждая команда. Я много раз говорил, что самые большие команды в этой стране на протяжении двух-трех десятилетий тратят больше, чем другие.

    За последние пять лет мы занимаем 11-е место по чистым тратам. В прошлом сезоне мы не были на этом месте, потому что команда была хороша, здорова, последовательна и сделала то, чего никогда, никогда не делала ни одна команда.

    Поэтому я единственный в этом клубе, может быть, единственный в этом прекрасном зале и во всем мире, кто невероятно полагается на свою команду. Но бывают обстоятельства, с которыми мы не можем справиться, и нам нужны игроки», — цитирует Гвардиолу City Xtra

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