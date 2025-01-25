Солтмурад Бакаев: Хвиче в идеале нужно играть в Испании

Хавбек «Акрона»выразил мнение, чтов будущем стоит отправиться в чемпионат Испании.

Ранее грузин перешел в ПСЖ. Соглашение с футболистом истекает в 2029 году.

«Для меня он как брат. Учитывая, что он грузин, а я ингуш. Мы близкие народы друг для друга. У него очень крутой этап в карьере. В "Наполи" он выиграл скудетто. Он хотел раньше уйти, но он любил "Наполи" и не мог себе позволить.

Сейчас у "ПСЖ" постоянная Лига чемпионов, цели большие. Если он пройдет этап во Франции, то у него и дальше откроется путь. Дальше ему идеально в Испанию уехать. Это было бы очень круто», — сказал Бакаев «Матч ТВ».