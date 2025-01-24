Винисиус: Мы с Родриго сделаем все возможное, чтобы Мбаппе стал лучшим бомбардиром

Вингеррассказал о готовности помочь партнеру по командестать лучшим бомбардиром во всех турнирах.

«Мы (Винисиус, Мбаппе и Родриго) — три нападающих, которые обязаны забивать голы, отдавать результативные передачи. Правда в том, что команда очень довольна Килианом.

Начало всегда трудное, но он хорошо адаптировался. Поскольку Килиан — отличный футболист, то забивал много голов даже во время адаптации. Мы с Родриго сделаем всё возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, потому что он пришёл сюда именно за этим», — приводит слова Винисиуса TNT Sports Brasil.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей в рамках Примеры, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.