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    Винисиус: Мы с Родриго сделаем все возможное, чтобы Мбаппе стал лучшим бомбардиром

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    Вингер «Реала» Винисиус рассказал о готовности помочь партнеру по команде Килиану Мбаппе стать лучшим бомбардиром во всех турнирах.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Мы (Винисиус, Мбаппе и Родриго) — три нападающих, которые обязаны забивать голы, отдавать результативные передачи. Правда в том, что команда очень довольна Килианом.

    Начало всегда трудное, но он хорошо адаптировался. Поскольку Килиан — отличный футболист, то забивал много голов даже во время адаптации. Мы с Родриго сделаем всё возможное, чтобы он стал лучшим бомбардиром во всех соревнованиях, потому что он пришёл сюда именно за этим», — приводит слова Винисиуса TNT Sports Brasil.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 18 матчей в рамках Примеры, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. Форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании.

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