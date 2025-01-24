Анчелотти: Вальверде — самый универсальный футболист в мире

Главный тренер мадридского «Реала»считает уругвайского полузащитника Федерико Вальверде самым универсальным футболистом в мире.

«Очевидно, что это очень разносторонний футболист, и очень важный для нашей команды. Он может действовать на многих позициях и сыграет на всех успешно.

Трудно выбрать для него лучшее место на поле, поэтому я пытаюсь определить, на какой позиции он поможет лучше всего.

Если на правом фланге защиты понадобится больше игроков, он будет там играть. Если в середине поля, то он будет там. Он все выполняет, и это его прекрасная сторона.

На данный момент он, вероятно, самый цельный футболист в мире. Он мог бы без проблем стать центральным защитником», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти испанскому изданию As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне 26-летний Вальверде сыграл за «Реал» в Ла Лиге 20 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста.