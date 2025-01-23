Волков: Если не будет болеть нога, то в марте буду готов играть

Защитник петербургскоговысказался о своем восстановлении после травмы.

«В основном работаю индивидуально с тренером по физической подготовке. Чаще всего у нас зал, но и поле тоже уже подключаем. Сегодня было первое тактическое упражнение.

Да, чувствую, что колено с каждым днем все меньше и меньше болит, привыкает к нагрузкам, а мышцы — к газону.

Все зависит от моего состояния, от того, как буду себя чувствовать. Если не будет болеть нога, то в марте буду готов играть», — цитирует Волкова сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Волков успел провести 3 матча за «Зенит» в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.