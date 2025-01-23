Титов: Прекрасно понимаю, почему Селихов решил уйти из «Спартака»

Бывший капитан «Спартака»прокомментировал новость о том, что московский клуб расторг контракт с вратарем

«Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь — ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера — нет.

В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать.

Как я понял, сидеть еще полгода ему не улыбалось. Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в "Спартаке". Максименко созрел для больших задач.

Но и Селихов — тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, но сегодня выбор сделан в пользу Максименко. Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Все-таки ему уже не 20 и не 25 лет — уже 30.

Уверен, что с его мастерством он команду себе найдет», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.