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    Титов: Прекрасно понимаю, почему Селихов решил уйти из «Спартака»

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал новость о том, что московский клуб расторг контракт с вратарем Александром Селиховым.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    «Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь — ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера — нет.

    В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать.

    Как я понял, сидеть еще полгода ему не улыбалось. Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в "Спартаке". Максименко созрел для больших задач.

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    • Но и Селихов — тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, но сегодня выбор сделан в пользу Максименко. Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Все-таки ему уже не 20 и не 25 лет — уже 30.

    Уверен, что с его мастерством он команду себе найдет», — приводит слова Титова «Чемпионат».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.

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