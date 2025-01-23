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    Титов — о трансфере Луиса Энрике: Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит»

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    Экс-футболист Егор Титов высказался о последних трансферах «Зенита».

    Луис Энрике перешел в «Зенит»
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    Луис Энрике перешел в «Зенит»

    Напомним, что «сине-бело-голубые» приобрели Луиса Энрике у «Ботафого» за 35 млн. евро. В обратном направлении отправился полузащитник Артур, а игрок «Зенита» Вендел покинет клуб после окончания нынешнего сезона.

    «Трансфер "Зенита" за 35 млн. евро? Ну понятно, "Зенит" есть "Зенит". "Газпром" всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 миллионов. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, Вендел ещё весной поможет "Зениту".

    Поможет ли в "чемоданном" настроении? Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков.

    Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны — не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. "Зениту" он ещё поможет», — сказал Титов Чемпионату.

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    • «Зенит» подписал контракт с Луисом Энрике на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон. В 2024-м году вингер провел за «Ботафого» 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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