Ширер: Я уверен, что Холанн побьет рекорд результативности

Алан Ширер Фото: globallookpress.com
«Через девять с половиной лет ему будет 34. Я уверен, что Эрлинг побьет рекорд результативности в Премьер-лиге и, возможно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не собирается оставаться там девять с половиной лет.
Думаю, и для него, и для клуба новый контракт выгоднее с финансовой точки зрения — Холанд получит больше денег, а "Манчестер Сити" защитит свой актив.
Если кто-то захочет его купить, им придется выложить до хрена денег», — приводит слова Ширера Manchester Evening News.
24-летний Холанн в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах. У форварда 21 забитый мяч и одна голевая передача.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Холанна составляет 200 млн евро.