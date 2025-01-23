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    Ширер: Я уверен, что Холанн побьет рекорд результативности

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    Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о продлении контракта Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» до лета 2034 года.

    Алан Ширер
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    Алан Ширер

    «Через девять с половиной лет ему будет 34. Я уверен, что Эрлинг побьет рекорд результативности в Премьер-лиге и, возможно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не собирается оставаться там девять с половиной лет.

    Думаю, и для него, и для клуба новый контракт выгоднее с финансовой точки зрения — Холанд получит больше денег, а "Манчестер Сити" защитит свой актив.

    Если кто-то захочет его купить, им придется выложить до хрена денег», — приводит слова Ширера Manchester Evening News.

    24-летний Холанн в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах. У форварда 21 забитый мяч и одна голевая передача.

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    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Холанна составляет 200 млн евро.

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