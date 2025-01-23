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    Нигматуллин: «Спартак» точно усилит вратарскую позицию

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    Экс-вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым необходимо усилить позицию голкипера.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Я думаю, что "Спартак" точно кого-то возьмет в обойму к Максименко. А третий — самый веселый вратарь в РПЛ Александр Довбня. Мне нравится история, когда третий вратарь — молодой, перспективный, который учится у более старших товарищей и перенимает опыт.

    Допустим, есть талантливый 16-летний Руслан Пичиенко, амбассадор моих перчаток. Я вижу в нем в ближайшее время серьезную кандидатуру. Но ему пока 16... Естественно, в этом году его никто не будет подтягивать в первую команду», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

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    Вчера, 22 января, стало известно о том, что второй вратарь «Спартака» Александр Селихов расторг контракт по обоюдному согласию. За команду он выступал с 2017 года.

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