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    Мостовой: Наверняка много клубов РПЛ захотят подписать Селихова

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе Александра Селихова из «Спартака».

    Александр Селихов покинул «Спартак»
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    Александр Селихов покинул «Спартак»

    «Ясно, что Селихов — хороший вратарь. Он много раз это доказывал, играя за "Спартак", и понимает, что не слабее Максименко. Однако Александр просто хочет играть, поэтому уход произошёл по обоюдному согласию.

    Одно дело сидеть на лавке, когда тебе 20 лет, а другое — в 30, тем более он сыграл много матчей за "Спартак". Наверняка много клубов РПЛ захотят подписать Селихова», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Александр Селихов может продолжить карьеру в «Ростове». В нынешнем сезоне голкипер провел за «Спартак» 8 матчей, в которых пропустил 7 голов.

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