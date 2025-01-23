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    Андрей Мостовой: Под конец пребывания в «Зените» Клаудиньо чуть выгорел

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    Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказался об уходе из команды Клаудиньо.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Клаудиньо запомнится талантливым и техничным парнем, с неординарным мышлением, что в нашем футболе встречается не так уж часто.

    У Клаудиньо было очень яркое начало в нашей команде. Показывал классный футбол, помог завоевать несколько титулов. Но под конец пребывания в "Зените" уже чуть выгорел. Такое бывает в футболе. Значит, настало время сменить команду. Думаю, он и сам этого хотел, и если не сейчас, то это произошло бы летом. Думаю, в клубе все прекрасно понимали.

    Считаю, "Зенит" поступил абсолютно правильно. Если когда‑нибудь пересечемся, с удовольствием увижусь с Клаудиньо. Ни по человеческим, ни по игровым качествам вопросов к нему не было», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

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    В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел за «сине-бело-голубых» 16 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 5-ю результативными передачами.

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