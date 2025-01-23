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    Мармуш: Этот день я никогда не забуду

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    Форвард Омар Мармуш высказался о переходе в английский «Манчестер Сити». О сделке стало известно 23 января.

    Омар Мармуш
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    Омар Мармуш

    Контракт с египтянином заключен до июня 2029 года.

    «Этот день я никогда не забуду. Подписать контракт с "Манчестер Сити" — одной из лучших команд в мире — это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере. Благодаря Пепу, его штабу и оборудованию мирового класса у игроков здесь есть всё, что им нужно для совершенствования. Для меня это было действительно заманчиво, когда у меня появилась возможность приехать сюда.

    И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. "Сити" уже много-много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и культуре победителей. Хочу учиться у тренеров и своих товарищей по команде, и хочу стать ценным членом этой команды-победителя. Я действительно с нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и готов продемонстрировать болельщикам "Манчестер Сити", на что я способен», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.

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