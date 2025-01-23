Мармуш: Этот день я никогда не забуду

Форвардвысказался о переходе в английский. О сделке стало известно 23 января.

Контракт с египтянином заключен до июня 2029 года.

«Этот день я никогда не забуду. Подписать контракт с "Манчестер Сити" — одной из лучших команд в мире — это потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере. Благодаря Пепу, его штабу и оборудованию мирового класса у игроков здесь есть всё, что им нужно для совершенствования. Для меня это было действительно заманчиво, когда у меня появилась возможность приехать сюда.

И я не могу отрицать, что тоже хочу выигрывать трофеи. "Сити" уже много-много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому я знаю, что присоединяюсь к победной среде и культуре победителей. Хочу учиться у тренеров и своих товарищей по команде, и хочу стать ценным членом этой команды-победителя. Я действительно с нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и готов продемонстрировать болельщикам "Манчестер Сити", на что я способен», — приводит слова Мармуша официальный сайт клуба.