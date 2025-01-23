Глушаков: «Зенит» найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки

Экс-футболист сборной Россиивысказался об усиленииво время зимнего трансферного окна.

«У "Зенита" есть деньги, и он может себе позволить смело менять игроков. Хозяин-барин! Понять Вендела и Клаудиньо тоже можно. Им нужны новые вызовы, чтобы проявить себя в другом месте. Уход Вендела летом и Клаудиньо сейчас — риск для будущего? "Зенит" найдет игроков. У них денег, как у дурака махорки! Они могут купить себе любого футболиста», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» заплатил «Ботафого» за трансфер Луиса Энрике 35 млн. евро. «Сине-бело-голубые» подписали контракт с вингером на 4 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.