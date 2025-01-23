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    Эрлинг Холанн«ПСЖ» — «Манчестер Сити» 4:2. Онлайн
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    Доннарумма: Эта победа — для болельщиков и для «ПСЖ» в целом

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    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о победе над «Манчестер Сити» (4:2) в Лиге чемпионов. Встреча состоялась 22 января в Париже.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Это невероятное чувство. После двух пропущенных голов я немного беспокоился, что команда изменится. Но спасибо болельщикам, потому что мы чувствовали их поддержку все 90 минут, и это невероятно. Эта победа — для болельщиков и для "ПСЖ" в целом. Мы отдали много энергии, вы сами видели это на поле. Команда провела отличный матч, и это заслуженная победа.

    Мы будем продолжать в том же духе, потому что всё ещё не закончено, впереди ещё один важный матч в Лиге чемпионов. Сегодня мы насладимся этим моментом, а потом сосредоточимся на чемпионате и Лиге чемпионов», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

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