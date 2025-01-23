Доннарумма: Эта победа — для болельщиков и для «ПСЖ» в целом

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
«Это невероятное чувство. После двух пропущенных голов я немного беспокоился, что команда изменится. Но спасибо болельщикам, потому что мы чувствовали их поддержку все 90 минут, и это невероятно. Эта победа — для болельщиков и для "ПСЖ" в целом. Мы отдали много энергии, вы сами видели это на поле. Команда провела отличный матч, и это заслуженная победа.
Мы будем продолжать в том же духе, потому что всё ещё не закончено, впереди ещё один важный матч в Лиге чемпионов. Сегодня мы насладимся этим моментом, а потом сосредоточимся на чемпионате и Лиге чемпионов», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».