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    Черчесов: Вот «Зенит» и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об уходе из «Зенита» Вендела и Клаудиньо и приходе Луиса Энрике.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Вот "Зенит" и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм — своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией "Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход", это очень грамотно и профессионально. Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении по поводу своего будущего.

    "Зенит" получил "свежего", назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит, даже не в плане результативности, а в смысле эмоций, значит, команда уже станет сильнее. Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул "Король Америки" (приз лучшему южноамериканскому игроку года) о чем-то говорит. Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо — игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

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