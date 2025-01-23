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    Черчесов: Не понимаю, почему Виллиан Жозе и Тавареш ушли из «Спартака» бесплатно

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил трансферную политику «Спартака» этой зимой.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Зимой из "Спартака" бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль. Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то, пусть небольшую, цену.

    А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять — деньги любят счет, сколько бы их ни было», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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