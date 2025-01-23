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    СЭ: Бителло начал контактировать с «Динамо»

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    Полузащитник «Динамо» Бителло вышел на связь с московским клубом. Об этом сообщает СЭ.

    Бителло
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    Бителло

    Стало известно, что «бело-голубые» наложили санкции на бразильского футболиста в размере месячной зарплаты за январь. Позже «Динамо» запретило клубам из Бразилии вести переговоры с полузащитником.

    После этого Бителло связался с руководством «Динамо». Есть вероятность, что игрок вернется в расположение клуба.

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    • Ранее сообщалось о том, что «бело-голубые» вели переговоры с «Ботафого» о возможном трансфере Бителло, но они оказались под угрозой срыва.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Динамо» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.

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