СЭ: Бителло начал контактировать с «Динамо»

Полузащитниквышел на связь с московским клубом. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что «бело-голубые» наложили санкции на бразильского футболиста в размере месячной зарплаты за январь. Позже «Динамо» запретило клубам из Бразилии вести переговоры с полузащитником.

После этого Бителло связался с руководством «Динамо». Есть вероятность, что игрок вернется в расположение клуба.

Ранее сообщалось о том, что «бело-голубые» вели переговоры с «Ботафого» о возможном трансфере Бителло, но они оказались под угрозой срыва.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Динамо» 15 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал 8 голевых передач.