Юран: Луис Энрике перешел в «Зенит» из-за денег

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что «Зенит» заплатил бразильскому «Ботафого» за Луиса Энрике больше 35 миллионов евро.
«Понятно, что Энрике перешел в "Зенит" из-за хорошего финансового предложения. Для нашего чемпионата приехал серьезный легионер.
Что касается цифр трансфера, это не мое дело. Если клуб может себе позволить, обсуждать это будет неэтично.
Вопрос в том, насколько Энрике будет гореть желанием и играть с запредельной самоотдачей.
Главное, чтобы через несколько месяцев он не начал валять дурака. У меня есть опасения. Сначала всё хорошо, а через полгода начинаем говорить: "Что случилось?", — приводит слова Юрана "Чемпионат".
Transfermark оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 22 миллиона евро.