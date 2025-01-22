ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Юран: Луис Энрике перешел в «Зенит» из-за денег

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в «Зенит».

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    Сообщалось, что «Зенит» заплатил бразильскому «Ботафого» за Луиса Энрике больше 35 миллионов евро.

    «Понятно, что Энрике перешел в "Зенит" из-за хорошего финансового предложения. Для нашего чемпионата приехал серьезный легионер.

    Что касается цифр трансфера, это не мое дело. Если клуб может себе позволить, обсуждать это будет неэтично.

    Вопрос в том, насколько Энрике будет гореть желанием и играть с запредельной самоотдачей.

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
  • Обладатель Кубка Либертадорес перебрался в стан «сине-бело-голубых»
  • Сегодня

    • Главное, чтобы через несколько месяцев он не начал валять дурака. У меня есть опасения. Сначала всё хорошо, а через полгода начинаем говорить: "Что случилось?", — приводит слова Юрана "Чемпионат".

    Transfermark оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 22 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры