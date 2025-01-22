Юран: Луис Энрике перешел в «Зенит» из-за денег

Бывший главный тренер клубов РПЛвысказался о переходе бразильского нападающего

Сообщалось, что «Зенит» заплатил бразильскому «Ботафого» за Луиса Энрике больше 35 миллионов евро.

«Понятно, что Энрике перешел в "Зенит" из-за хорошего финансового предложения. Для нашего чемпионата приехал серьезный легионер.

Что касается цифр трансфера, это не мое дело. Если клуб может себе позволить, обсуждать это будет неэтично.

Вопрос в том, насколько Энрике будет гореть желанием и играть с запредельной самоотдачей.

Главное, чтобы через несколько месяцев он не начал валять дурака. У меня есть опасения. Сначала всё хорошо, а через полгода начинаем говорить: "Что случилось?", — приводит слова Юрана "Чемпионат".

Transfermark оценивает рыночную стоимость Луиса Энрике в 22 миллиона евро.