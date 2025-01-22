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    Источник: Агенты Угальде шантажируют «Спартак» с целью получить несколько миллионов евро

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    Агенты лучшего нападающего РПЛ Манфреда Угальде начали шантажировать московский «Спартак», сообщает Mash.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    По данным источника, представители Угальде через спортивных блогеров и журналистов устроили вброс о возможном уходе игрока с целью выбить несколько миллионов евро от руководства «Спартака».

    На фоне недавних успехов Угальде в российской Премьер-лиге его агенты стали требовать у клуба новый контракт.

    Отмечается, что они хотят, чтобы «Спартак» поднял Манфреду зарплату с 1,7 миллиона евро до 3 миллионов, а также настаивают на получении одного миллиона в виде комиссионных.

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    • В связи с тем, что «Спартак» пока не спешит предлагать Угальде новый контракт, агенты решили действовать через блогеров и журналистов. Через них специально говорили, что футболист может скоро уйти. Среди невозможных вариантов — принципиальный соперник «Зенит» и гранды по типу «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Арсенала». Однако все эти клубы очень далеки от покупки Угальде.

    На данный момент у «Спартака» нет предложений по Угальде, несмотря на многочисленные слухи.

    Угальде забил 15 мячей в 18-ти матчах и возглавляет список бомбардиров текущего сезона РПЛ.

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