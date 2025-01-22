Слот отреагировал на выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Наставник «Ливерпуля»высказался о выходе красных в 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист доволен, что команда смогла досрочно выполнить поставленную задачу.

«Пока ещё рано говорить, что первое или второе место — это обязательно преимущество. Вам может улыбнуться удача, а может и нет. Это новый формат.

Для меня первое место в турнирной таблице общего этапа ничего не значит, самое важное, чего мы добились, — это проскочили раунд плей-офф. Если рассуждать в этом контексте, то минус один матч — это хорошо. Оно того стоило», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

21 января «Ливерпуль» дома одолел «Лилль» со счетом 2:1.