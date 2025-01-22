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    Слот отреагировал на выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о выходе красных в 1/8 финала Лиги чемпионов. Специалист доволен, что команда смогла досрочно выполнить поставленную задачу.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Пока ещё рано говорить, что первое или второе место — это обязательно преимущество. Вам может улыбнуться удача, а может и нет. Это новый формат.

    Для меня первое место в турнирной таблице общего этапа ничего не значит, самое важное, чего мы добились, — это проскочили раунд плей-офф. Если рассуждать в этом контексте, то минус один матч — это хорошо. Оно того стоило», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    21 января «Ливерпуль» дома одолел «Лилль» со счетом 2:1.

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