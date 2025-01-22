Слот отреагировал на выход «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Пока ещё рано говорить, что первое или второе место — это обязательно преимущество. Вам может улыбнуться удача, а может и нет. Это новый формат.
Для меня первое место в турнирной таблице общего этапа ничего не значит, самое важное, чего мы добились, — это проскочили раунд плей-офф. Если рассуждать в этом контексте, то минус один матч — это хорошо. Оно того стоило», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».
21 января «Ливерпуль» дома одолел «Лилль» со счетом 2:1.