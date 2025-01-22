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    Селихов выступил с заявлением после ухода из «Спартака»

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    Голкипер Александр Селихов выступил с прощальной речью после объявления о расторжении контракта со «Спартаком».

    Александр Селихов покинул «Спартак»
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    Александр Селихов покинул «Спартак»

    «Сегодня для меня настал момент, который сложно передать словами. После восьми лет в клубе я прощаюсь со "Спартаком". За эти годы я пережил много ярких моментов, как побед, так и трудных испытаний. Мы с вами вместе радовались трофеям, становились сильнее после поражений и никогда не теряли веру в свою команду.

    Для меня честь была защищать ворота "Спартака" и носить эти священные цвета. В этом клубе я вырос как игрок и как человек, встретил множество удивительных людей и сделал много дорогих мне воспоминаний. Я горжусь тем, что смог стать частью истории "Спартака" и порадовать вас, дорогие болельщики, важными победами.

    Все эти годы, каждую игру, я выходил на поле с максимальной отдачей, зная, что за моей спиной — самые преданные и страстные болельщики. Спасибо вам за поддержку, за веру, за те невероятные моменты, которые мы пережили вместе.

    "Спартак" всегда останется в моём сердце, и я уверен, что клуб будет продолжать достигать новых высот. Желаю команде и всем вам только побед и удачи! Прощаюсь, но не прощаюсь навсегда. До новых встреч!» — написал Селихов в своём телеграм-канале.

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    • В нынешнем сезоне голкипер успел провести 8 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых пропустил 7 голов.

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